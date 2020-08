Włochy: Cztery osoby zmarły na Covid-19, jest 878 nowych zakażeń

Cztery osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na Covid-19 i potwierdzono 878 następnych zakażeń koronawirusem - podało we wtorek ministerstwo zdrowia. Liczba nowych infekcji jest niższa niż w minionych dniach, gdy wynosiła od ponad 900 do 1200.

Liczba zmarłych od początku epidemii wynosi 35 445.

Mniej następnych przypadków zakażeń zanotowano przy znacznym wzroście liczby przeprowadzonych testów. Wykonano ich 72 tysiące, o 30 tys. więcej niż poprzedniego dnia.

Do tej pory we Włoszech zanotowanych zostało oficjalnie 261 tysięcy przypadków SARS-CoV-2. Wyleczonych jest 206 tysięcy osób, a obecnie zakażonych - ponad 19 tysięcy.

W szpitalach przebywa 1058 osób, w tym 66 na oddziałach intensywnej terapii.

Duże ognisko koronawirusa ze 182 osobami zakażonymi wykryte zostało w firmie rolno-spożywczej niedaleko Treviso na północy. Liczba zatrudnionych wynosi tam 700.

W Lombardii potwierdzono zakażenie u 119 następnych osób. W regionie tym nie odnotowano żadnego zgonu ostatniej doby.

Do szpitala w Mediolanie trafił chory na Covid-19 włoski biznesmen, właściciel znanego luksusowego lokalu rozrywkowego na Sardynii, Flavio Briatore. Razem z nim zakażonych koronawirusem jest ponad 50 jego pracowników. Niedawno Briatore protestował przeciwko decyzji rządu o zamknięciu dyskotek jako miejsc potencjalnego szerzenia się wirusa i zarzucał wirusologom, że "terroryzują kraj".

Na wielu lotniskach, w tym na Fiumicino i Ciampino w Rzymie, przeprowadzane są na masową skalę testy na obecność koronawirusa. Badani są pasażerowie przylatujący z tzw. krajów ryzyka, czyli Malty, Hiszpanii, Grecji i Chorwacji. Długie kolejki ustawiają się też do punktów medycznych w szpitalach, gdzie można wykonać taki test.

Z Rzymu Sylwia Wysocka