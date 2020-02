Włochy: Czwarty przypadek koronawirusa

We włoskiej Lombardii stwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem - podały w nocy z czwartku na piątek władze regionalne. Chory to 38-latek przebywający na oddziale intensywnej terapii w szpitalu koło Mediolanu. To czwarte zachorowanie we Włoszech.

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela władz Lombardii, w szpitalu w miejscowości Codogno trwają dalsze badania młodego Włocha, który zgłosił się na tamtejsze pogotowie.

Jak wyjaśniono, prowadzone są działania w celu ustalenia jego wcześniejszych miejsc pobytu, a także tego z kim miał kontakt. Wszystkie te osoby zostaną zbadane i poddane wymaganym procedurom.

Trzy pierwsze osoby we Włoszech, u których potwierdzono obecność koronawirusa przebywają w szpitalu zakaźnym w Rzymie. Są to: małżeństwo chińskich turystów z Wuhan - epicentrum epidemii , a także ewakuowany z tego miasta Włoch.

Stan Chińczyków poprawia się, a młodego Włocha określany jest jako dobry.