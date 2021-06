Włochy: Dalsza poprawa sytuacji epidemicznej w całym kraju

We Włoszech zanotowano dalszą poprawę sytuacji epidemicznej. W żadnym regionie nie jest przekroczony krytyczny pułap zajętych miejsc w szpitalach i wszędzie ryzyko zakażenia określane jest jako niskie - to dane Instytutu Służby Zdrowia z piątku.

W cotygodniowym raporcie z monitoringu przebiegu epidemii w kraju poinformowano, że średni wskaźnik zakaźności koronawirusa spadł z 0,72 pod koniec maja do 0,68.

Z 47 do 32 zmniejszyła się liczba potwierdzonych infekcji na 100 tysięcy mieszkańców. To kolejna podstawa do oczekiwanego wkrótce wprowadzenia białych stref minimalnego ryzyka w całych Włoszech.

We wszystkich regionach, jak wynika z danych Instytutu, liczba zajętych łóżek dla chorych na Covid-19 na intensywnej terapii i zwyczajnych oddziałach szpitalnych jest poniżej poziomu krytycznego.

W ciągu ostatniego tygodnia liczba pacjentów pod respiratorami spadła z ponad 1300 do około tysiąca.