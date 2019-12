Włochy: Dinozaur Bruno wystawiony na zamku koło Triestu

Dinozaur Bruno- to najnowsza atrakcja geologiczna, jaką można oglądać koło Triestu na północy Włoch. Od soboty w zamku w Duino wystawiony jest odtworzony układ kostny, będący pozostałością wyjątkowego prehistorycznego zwierzęcia znalezionego 20 lat temu.

Swoje imię Bruno zawdzięcza swemu odkrywcy Bruno Zoppolato, który dostrzegł jego kości podczas prac wykopaliskowych w pobliskiej osadzie Villaggio del Pescatore. Według naukowców dinozaur ten żył ponad 70 milionów lat temu, miał 5 metrów długości i ważył 600 kilogramów.

Jak wyjaśnili eksperci, są to największe odnalezione we Włoszech kompletne pozostałości po dinozaurze i drugie wykopane w regionie Friuli- Wenecja Julijska.

Poprzednikowi Bruna, znalezionemu w tym samym złożu paleontologicznym, nadano imię Antonio. Można go oglądać w Muzeum Historii Naturalnej w Trieście. Bruno to okaz dorosły, większy i bardziej masywny od Antonio - mówią specjaliści. Jak dodają, był dłuższy od niego o 120 centymetrów.

Wydobycie szczątków Bruna było wyjątkowo trudną operacją. Nad odtworzeniem i ułożeniem kości dinozaura pracowało przez 4 miesiące trzech naukowców.

Bruno będzie do marca przyszłego roku wystawiony do zamku w Duino, a potem dołączy do "brata" Antonio w muzeum w Trieście.