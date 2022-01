Włochy: Do 10 lutego maseczki na zewnątrz i zamknięte dyskoteki

Do 10 lutego we Włoszech przedłużono obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz; do tego dnia dalej będą też zamknięte dyskoteki. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał w poniedziałek minister zdrowia Roberto Speranza. Tym samym przedłużył przepisy wprowadzone do końca stycznia.

Zgodnie z zarządzeniem maseczek nie muszą nosić dzieci w wieku do 6 lat, osoby dotknięte chorobami, które to uniemożliwiają oraz wszyscy w czasie zajmowania się aktywnością sportową.

Również w ramach kroków na rzecz ograniczenia szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 dalej, do 10 lutego mają być zamknięte dyskoteki i sale taneczne.

We wtorek wchodzi w życie we Włoszech obowiązek szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób powyżej 50 lat. Za jego brak wymierzana będzie kara w wysokości 100 euro.

Ponadto na mocy dekretu rządu posiadanie przepustki Covid-19, tzw. Green Pass będzie wymagane we wszystkich sklepach, które nie sprzedają artykułów pierwszej potrzeby, a także na poczcie i w bankach.