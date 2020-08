Włochy: Do 100 mld euro wzrosły środki na walkę z kryzysem na tle pandemii

Do 100 miliardów euro wzrosła suma przeznaczona przez rząd Włoch w ciągu 5 miesięcy na walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii. W piątek Rada Ministrów przyjęła kolejny dekret zawierający nowe kroki. 12 mld euro wyasygnowano na wsparcie rynku pracy.

Na konferencji prasowej po wieczornym posiedzeniu rządu premier Giuseppe Conte poinformował , że nie zostaną wprowadzone nowe restrykcje w ramach walki z koronawirusem, ale potwierdził już istniejące, czyli wymóg maseczek w miejscach zamkniętych oraz dezynfekcji rąk, dystansu 1 metra i zakaz skupisk.

"Mamy stabilną krzywą epidemiologiczną z lekkimi sygnałami ponownego wzrostu zakażeń. Radzimy sobie dobrze, nawet lepiej niż inne kraje. Byliśmy pierwszym krajem zachodnim zaatakowanym przez wirusa, a wyszliśmy z najostrzejszego kryzysu przed innymi"- oświadczył Conte. Położył nacisk na to, że wskaźnik zakażeń we Włoszech jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

Jak zauważył, do Włoch napływają słowa uznania z całego świata. "To wasza zasługa, obywatele, bo to dzięki waszemu odpowiedzialnemu zachowaniu uzyskujemy rezultaty"- dodał.

Conte zwrócił się także do młodzieży: "Rozumiem pragnienie życia nocnego na ulicach, ale potrzebna jest odpowiedzialność". Tak nawiązał do notowanych na placach i ulicach miast wielkich skupisk młodych ludzi, którzy często nie mają maseczek i nie zachowują dystansu społecznego.

Przedstawiając decyzje finansowe poinformował o podwyżce zasiłków dla osób całkowicie niepełnosprawnych w wieku od 18 lat. Wzrosną one średnio z 285 do 648 euro.

Zapewnił, że rząd przeznaczy 12 mld euro na dalsze kroki na rzecz wsparcia rynku pracy i obrony zatrudnienia, zwłaszcza na południu. Jednym z kroków ma być obniżenie kosztów pracy o 10 procent.

"Będziemy dalej wspierać obywateli, firmy i pracowników"- dodał.

Premier poinformował, że w ramach wspierania konsumpcji postanowiono przyspieszyć planowane od grudnia tego roku wyasygnowanie środków na wsparcie płatności elektronicznych. Korzystając z takiej formy, wyjaśnił, obywatele będą mogli odzyskać część wydanych pieniędzy oraz otrzymać specjalne bony o wartości do 2 tysięcy euro.

Ponadto szef rządu zapowiedział kroki na rzecz wsparcia biedniejszego południa Włoch i stwierdził, że mają one "historyczny zasięg".

3 miliardy euro postanowiono przeznaczyć na dalszą pomoc dla kultury i turystyki, sektorów szczególnie dotkniętych kryzysem.

600 milionów euro otrzyma łącznie branża restauracyjna, której dochody- jak przypomniano- spadły o 60 procent.

Kolejna podjęta decyzja to wznowienie rejsów statków wycieczkowych począwszy od 15 sierpnia, a także targów od 1 września.

Z Rzymu Sylwia Wysocka