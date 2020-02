Włochy: Do 11 wzrosła liczba zmarłych zarażonych koronawirusem

Do 11 wzrosła we wtorek wieczorem liczba osób, które zmarły we Włoszech po zarażeniu koronawirusem. W szpitalu w Treviso w Wenecji Euganejskiej zmarła 76-letnia kobieta - podała Ansa.

Dziewięć zgonów zanotowano dotąd w Lombardii, a dwa w Wenecji Euganejskiej. Te dwa regiony na północy są ogniskami groźnego wirusa.

Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322. Trzy nowe przypadki stwierdzono na Sycylii.

W ciągu niecałej doby zmarły cztery osoby i pojawiły się doniesienia o prawie 100 kolejnych zarażonych.