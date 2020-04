Włochy: Do 112 wzrosła liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem

Do 112 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek krajowa federacja Izb lekarskich. W czasie Świąt Wielkanocnych zmarły trzy następne osoby.

Jak podała federacja, w ostatnich dniach zanotowano zgon lekarza medycyny paliatywnej, dentysty i kardiologa. Według wcześniej ogłoszonych danych nie żyje też 28 pielęgniarzy i pielęgniarek.

W całych Włoszech zakażonych wirusem jest ponad 14 tysięcy pracowników służby zdrowia.