Włochy: Do 1266 wzrosła liczba zmarłych zakażonych koronawirusem

Do 1266 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowała w piątek Obrona Cywilna. To wzrost o 250 osób w ciągu doby.

Obecnie według najnowszych danych zakażonych jest we Włoszech prawie 15 tysięcy osób, o ponad 2100 więcej niż dzień wcześniej.