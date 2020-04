Włochy: Do 142 wzrosła liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem

Do 142 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - podała we wtorek krajowa federacja Izb Lekarskich. W ciągu doby zanotowano cztery następne zgony.

Federacja poinformowała we wtorek o śmierci 75-letniego lekarza, który był hospitalizowany w Bolonii. Urodzony w Peru doktor Manuel Efraim Perez był prezesem stowarzyszenia wolontariatu w Modenie.

Zakaził się koronawirusem podczas wizyt lekarskich w domach opieki dla osób starszych.

W całych Włoszech zakażonych jest ponad 17 tys. pracowników służby zdrowia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka