Włochy: Do 186 wzrosła liczba lekarzy zmarłych podczas epidemii koronawirusa

Do 186 wzrosła liczba zmarłych we Włoszech lekarzy, zakażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek krajowa federacja Izb Lekarskich. W ostatnich dniach na Covid-19 zmarło dwóch lekarzy z miasta Pawia w Lombardii.

Jeden ze zmarłych to emerytowany lekarz rodzinny, który powrócił do praktyki w związku z kryzysem w służbie zdrowia i brakiem personelu medycznego.

Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się ponad 30 tys. pracowników włoskiej służby zdrowia. To około 10 proc. wszystkich lekarzy, pielęgniarzy i pozostałego personelu.

Większość zakażeń w służbie zdrowia zarejestrowano w regionach Lombardia, Wenecja Euganejska i Emilia-Romania.