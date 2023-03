Włochy: Do 69 wzrosła liczba ofiar katastrofy łodzi z migrantami

Do 69 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy łodzi z migrantami, do której doszło pod koniec lutego u brzegów Kalabrii we Włoszech. W sobotę znaleziono na plaży ciało dziecko wyrzucone przez morze. Łącznie potwierdzono dotąd śmierć 15 dzieci. Zaginionych jest od około 30 do ponad 40 osób.

Ocalało około 80 migrantów, którzy - jak podała "La Gazzetta del Sud" - mają wkrótce zostać przesłuchani przez prokuraturę w Crotone.

Postanowiła ona wszcząć postępowanie, by wyjaśnić wszystkie okoliczności katastrofy i zrekonstruować poprzedzające ją wydarzenia oraz proces decyzyjny włoskich służb ratunkowych od momentu, gdy 25 lutego otrzymały od unijnej agencji Frontex sygnał o łodzi z migrantami w odległości 40 mil od wybrzeża Kalabrii.

Służby nie wyruszyły w kierunku łodzi, co tłumaczą tym, że nie otrzymały żadnej informacji o możliwym zagrożeniu dla ludzi na pokładzie.

Kiedy jednostka dopływała do brzegu, rozbiła się, prawdopodobnie o skały i rozpadła się. Ciała kilkudziesięciu migrantów znaleziono w morzu i na brzegu nad ranem w niedzielę 26 lutego. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania rozbitków.

We Włoszech nasila się polemika na temat braku udzielenia pomocy łodzi z migrantami. Wyrażane są opinie, że gdyby jednostki ratunkowe wypłynęły w morze, można byłoby ich uratować.

Przedmiotem analiz prokuratury będą wszystkie obowiązujące protokoły operacyjne dotyczące interwencji służb morskich w przypadku sygnału o łodzi z migrantami na włoskich wodach.

Wicepremier, minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini oświadczył, że w sprawie Kalabrii "przestrzegano wszystkich reguł".

Z Rzymu Sylwia Wysocka