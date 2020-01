Włochy: Do 7 wzrosła liczba ofiar wypadku drogowego w Górnej Adydze

Do 7 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę koło Bolzano na północy Włoch. W poniedziałek w szpitalu zmarła 21-letnia kobieta, która była w stanie krytycznym. Ofiary to niemieccy turyści w wieku od 20 do 25 lat.

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Lutago w Górnej Adydze. Grupa młodych Niemców wracała do hotelu z dyskoteki autokarem zapewnionym przez ten lokal dla jego gości. Gdy młodzież wysiadła przed hotelem i przechodziła przez ulicę, w grupę tę uderzył rozpędzony sportowy samochód. Sześć osób zginęło na miejscu, a 11 zostało rannych. Jedna osoba walczy o życie.

Pojazd prowadził 27-latek, u którego stwierdzono czterokrotne przekroczenie dozwolonej zawartości alkoholu we krwi (1,97 promila). Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem wielokrotnego zabójstwa drogowego. Grozi mu do 18 lat więzienia.