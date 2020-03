Włochy: Do 79 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa

We Włoszech zmarło już 79 osób zarażonych koronawirusem - poinformował we wtorek szef Obrony Cywilnej, nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Poprzedni bilans to 52 ofiary śmiertelne epidemii.

Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 2263, co oznacza wzrost o 428 w ciągu doby. Wyleczonych we Włoszech zostało 160 chorych.