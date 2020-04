Włochy: Do 87 wzrosła liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem

Do 87 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem- to najnowsze dane przedstawione w poniedziałek przez krajową federację lekarską. W weekend zanotowano osiem zgonów.

Na liście zmarłych są lekarze rodzinni, neurolog, kardiolog, reanimator i radiolog.

Wcześniej informowano, że od początku obecnego kryzysu zmarło 25 pielęgniarzy i pielęgniarek.

Zakażonych jest łącznie ponad 11 tysięcy pracowników służby zdrowia.