Włochy: Do Asyżu płyną tysiące modlitw o zakończenie epidemii koronawirusa

Tysiące ludzi wysyłają drogą internetową do Asyżu napisane przez siebie modlitwy o zakończenie epidemii koronawirusa we Włoszech. Wysyłane są one na stronę, na której nadawany jest przez kamerę obraz grobu świętego Franciszka w tamtejszej bazylice.

Rzecznik klasztoru franciszkanów w Asyżu ojciec Enzo Fortunato powiedział mediom, że modlitwy przysyłają między innymi mieszkańcy rejonów na północy Włoch, gdzie szerzy się wirus. Jak zauważył, "panuje tam strach i niepokój z powodu tej nieoczekiwanej i dramatycznej sytuacji".

Podkreślił zarazem, że w czasach kryzysu epidemiologicznego szczególnie ważne są modły przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Ojciec Fortunato dodał, że "nie można popełniać błędu" kardynała Borromeo opisanego w znanej wszystkim Włochom powieści - arcydziele romantyzmu "Narzeczeni" Alessandro Manzoniego. "By zatrzymać zarazę zorganizował on procesję, która okazała się tragiczna, bo doszło do zarażeń" - wyjaśnił franciszkanin.

"Modlitwy, jakie do nas docierają poprzez naszą siostrę-sieć internetową ukazują Włochy solidarne, zjednoczone i gotowe odczytać głęboki sens tego, co się dzieje; nie jako kary Bożej, ale nowych możliwości" - zaznaczył rzecznik klasztoru.

Przytoczył słowa wiernych, którzy piszą o "bardzo delikatnym momencie dla ludzkości" i modlą się za cały świat. Inni przypominają, że to chwila trudna dla wszystkich, ale zwłaszcza dla chorych.

"Jest Wielki Post, a my nie możemy iść do kościoła" - napisał jeden z wiernych, nawiązując do decyzji o zawieszeniu wszystkich mszy w całych Włoszech w ramach prewencji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka