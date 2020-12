Włochy: Do szkół dostarczono 2,4 mln nowych ławek dla uczniów

2,4 miliona nowych jednoosobowych ławek dostarczono do szkół we Włoszech - ogłosiła w sobotę minister zdrowia Lucia Azzolina informując o zakończeniu dostaw sprzętu zamówionego w związku z pandemią i koniecznością zachowania dystansu w klasach.

Odnosząc się do ogólnokrajowej procedury zamówienia i dostarczenia nowych ławek minister zaznaczyła, że nigdy wcześniej taka operacja nie miała miejsca.

Przypomniała, że uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjów oraz licealiści, którzy obecnie mają nauczanie zdalne, wrócą do szkół po feriach świąteczno-noworocznych 7 stycznia.

Mówiąc o przygotowaniach do powrotu do szkół szefowa resortu oświaty podkreśliła, że w placówkach tych potrzebne będą natychmiastowe testy na obecność koronawirusa po to, by móc od razu zareagować w razie wykrycia przypadku zakażenia.

Jednocześnie Azzolina oświadczyła, że "szkoły nie przyczyniły się do wybuchu drugiej fali" pandemii.

"Kto mówi coś przeciwnego, albo pomylił się sumując dane albo mówi w złej wierze" - oceniła minister, która zabiegała o jak najszybsze otwarcie wszystkich szkół.