Włochy: Dobowy raport z pandemii: zmarło 541 osób, 10 tys. nowych zakażeń

541 osób zmarło minionej doby we Włoszech w wyniku zakażenia koronawirusem, wykryto 10593 następne przypadki infekcji - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykonano jednego dnia 257 tys. testów. Około 4 proc. z nich dało wynik pozytywny.

Bilans zmarłych od początku pandemii w lutym zeszłego roku wzrósł do 86422.

Koronawirusa stwierdzono u prawie 2,5 mln osób. Wyzdrowiało ponad 1,9 mln.

W szpitalach zanotowano spadek liczby chorych na Covid-19, także na oddziałach intensywnej terapii. Łącznie hospitalizowanych jest ponad 23 tys. osób.

Do 482 tys. zmniejszyła się liczba osób obecnie zakażonych.

W Abruzji wykryto trzy przypadki zakażenia brazylijską odmianą wirusa - poinformowały władze regionalne.

W całym kraju zaszczepiono dotąd około 1,5 mln osób. 195 tys. z nich otrzymało już dwie dawki.

Do kilku regionów dotarły transporty preparatów; 29 tys. do Toskanii, prawie 13 tys. na Sardynię, ponad 5,8 tys. do Marche. To, jak przyznały lokalne władze, tylko część zapowiadanych dostaw szczepionek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka