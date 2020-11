Włochy: Dolce vita rzymian w czasach pandemii

Coraz większą popularnością wśród dobrze sytuowanych rzymian cieszą się “rzymskie wakacje”, na które zapraszają hotele w Wiecznym Mieście. Oferują pakiety: kolacja z noclegiem i śniadaniem. Ceny wahają się od 100 do ponad 400 euro od osoby.

W żadnym lokalu gastronomicznym w stolicy Włoch nie można zjeść kolacji, bo serwują posiłki tylko do 18.00. Podobnie jak w całym kraju, od 22.00 obowiązuje godzina policyjna, a restauracje w hotelach otwarte są tylko dla ich gości.

Odpowiedzią na te restrykcje wprowadzone z powodu pandemii i zarazem na pragnienie wielu osób, by zjeść dobrą kolację poza domem jest nowa propozycja eleganckich hoteli, która nosi nazwę "Staycation". Można ją opisać jako krótki urlop w swoim mieście.

To "dolce vita rzymian w czasach pandemii", przy - jak się zauważa - pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów.

Jest to jednocześnie szansa dla pogrążonych w kryzysie hoteli, w których nie ma turystów.

Ci, którzy chcą zjeść kolację w luksusowej restauracji w hotelu muszą też zarezerwować w nim nocleg. W jednym z najbardziej luksusowych hoteli, gdzie znajduje się restauracja z trzema gwiazdkami Michelin, za kolację dla dwóch osób z noclegiem trzeba zapłacić 850 euro. Gdy pobyt trwa dwie noce, jest to wydatek około 1000 euro.

Za mniejszy luksus można zapłacić od 100 euro do 250 euro od osoby za jeden wieczór.

Najczęściej w ofercie jest kolacja złożona z czterech dań lub na przykład degustacja ośmiu wyśmienitych specjałów szefa kuchni wraz z winem, a rano - śniadanie przed powrotem do domu.

Włosi ze stolicy coraz bardziej doceniają tę inicjatywę, która narodziła się w ostatnich miesiącach i okazała się dużym sukcesem- zapewniają hotelarze i tamtejsi restauratorzy. Mówią, że to "mini-rzymskie wakacje rzymian".

Najwięcej rezerwacji przyjmowanych jest w weekendy, ale i w tygodniu nie brak chętnych, którzy korzystają ze specjalnego pakietu, oferowanego na stronach internetowych hoteli.

To również nowa forma wyprawiania urodzin dla najbliższego grona rodziny lub znajomych, zaręczyn albo świętowania ukończenia studiów.

Niektórzy nie wykluczają, że specjalne pakiety dla mieszkańców Wiecznego Miasta ze względu na ich rosnącą popularność zachowają także po kryzysie sanitarnym.

Ten nowy zwyczaj dociera też powoli do mniejszych hoteli na Zatybrzu, w dzielnicy lokali gastronomicznych i życia nocnego. Właściciel jednego z tamtejszych hoteli powiedział: "Nie mamy jeszcze bardzo wielu rezerwacji, ale to na pewno kwestia czasu, bo siedzenie w domu wieczorami staje się coraz trudniejsze do wytrzymania".

To jedyna okazja w życiu, gdy rzymianie mogą czuć się jak turyści w swoim własnym mieście.

Z Rzymu Sylwia Wysocka