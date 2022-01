Włochy: Drugi dzień wyborów prezydenta znów bez wyraźnego kandydata

W parlamencie Włoch rozpoczęło się we wtorek drugie głosowanie nad wyborem prezydenta republiki. Dokonują go deputowani, senatorowie i delegaci ze wszystkich regionów. Wszystko wskazuje na to, że i to głosowanie zakończy się bez rozstrzygnięcia, a do urn zostanie wrzuconych najwięcej pustych kart.

Nadal brak porozumienia centroprawicy i centrolewicy w sprawie kandydata na następcę Sergio Mattarelli.

W poniedziałek, w pierwszym głosowaniu uczestniczyło 976 z 1008 elektorów. Wrzucono 672 puste karty - dokładnie tyle, ile trzeba głosów w trzech pierwszych głosowaniach, w których wymagana jest większość dwóch trzecich.

Podobnego rozwiązania oczekuje się we wtorek, gdy liderzy ugrupowań, tworzących koalicję rządową prowadzą intensywne rozmowy w sprawie kandydata na prezydenta.

Znów wygra "czarny dym" i "biała kartka" - podkreślają media nawiązując do konklawe.

Z grona kandydatów najczęściej wymieniane jest nazwisko premiera Mario Draghiego, ale to wiąże się z koniecznością prowadzenia rozmów także na temat przyszłości rządu. Część komentatorów wyraża opinię, że koalicja jest poważnie zagrożona i może nie utrzymać się po ewentualnym odejściu Draghiego.

Media informują o bardzo trudnych rozmowach. W ich trakcie wymieniane są nazwiska obecnej przewodniczącej Senatu Marii Elisabetty Alberti Casellati i jednego z jej poprzedników Marcello Pery, byłego sędziego Carlo Nordio, byłego szefa MSZ Franco Frattiniego.

Politycy centrolewicowej Partii Demokratycznej wskazują, że w obecnej fazie kryzysu wokół Ukrainy potrzebny jest prezydent o mocnych proeuropejskich i proatlantyckich przekonaniach.

Lider centroprawicy Matteo Salvini z Ligi sprzeciwia się przeprowadzce szefa rządu do Pałacu Prezydenckiego. Jego zdaniem Draghi potrzebny jest w Kancelarii Premiera.

Z Rzymu Sylwia Wysocka