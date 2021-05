Włochy: Drugi przypadek podania czterech dawek szczepionki zamiast jednej

We Włoszech w ciągu kilku dni doszło do drugiego przypadku omyłkowego podania czterech dawek szczepionki Pfizer zamiast jednej - podała Ansa. Znów nastąpiło to w Toskanii, a poczwórną dawkę otrzymała 67-letnia kobieta, która jest w dobrym stanie zdrowia.

Do kolejnego takie błędu doszło w poniedziałek w punkcie szczepień przeciwko Covid-19 w Livorno - wyjaśnił miejscowy oddział służby zdrowia.

Kobieta profilaktycznie trafiła na obserwację w szpitalu i przechodzi badania. Jak zapewniono, czuje się dobrze.

9 maja w mieście Massa w Toskanii cztery dawki Pfizera otrzymała 23-letnia stażystka psychologii klinicznej. Początkowo obawiano się nawet, że dawek tych było sześć, czyli cała fiolka. U zaszczepionej nie stwierdzono poważnych reakcji. Jest badana przez lekarzy.