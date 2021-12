Włochy: Duży tygodniowy wzrost zakażeń, 28 proc. z nich to Omikron

O 42 procent wzrosła we Włoszech w ciągu tygodnia liczba zakażeń koronawirusem - podała w czwartek medyczna fundacja Gimbe. To według ekspertów efekt wariantu Omikron, który wywołał około 28 procent infekcji. Wkrótce będzie on dominował - ogłosił Instytut Służby Zdrowia.

Fundacja Gimbe poinformowała w sprawozdaniu z monitoringu epidemii we Włoszech, że o jedną trzecią w ciągu siedmiu dni wzrosła liczba zgonów na Covid-19. Stale powiększa się liczba chorych w szpitalach.

Instytut Służby Zdrowia w analizie danych z błyskawicznych badań poinformował, że w dwa dni liczba przypadków Omikrona wzrosła dwukrotnie, co jest zgodne z tym, co dzieje się w innych krajach europejskich. Instytut zastrzegł, że choć dane są wstępne, to potwierdzają szybkie szerzenie się nowego wariantu oraz prognozy, że wkrótce będzie on dominować w kraju.

"Dane epidemiczne rosną i będą rosnąć na pewno" - oświadczył wiceminister zdrowia Włoch Pierpaolo Sileri w wywiadzie radiowym. Zaznaczył, że nowy wariant bardziej się szerzy niż inne, ale jest "mniej agresywny" i mniej groźny dla płuc.

W związku z obecną sytuacją nasiliła się kampania szczepień, przede wszystkim trzecią dawką. Obecnie wykonywanych jest ponad pół miliona szczepień dziennie - przekazał nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo.

Z Rzymu Sylwia Wysocka