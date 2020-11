Włochy: Duży wzrost dobowej liczby zgonów - 353 zmarłych na Covid-19

Kolejne 353 osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, liczba nowych zakażeń koronawirusem wynosi 28 244 - podało Ministerstwo Zdrowia we wtorek. Doszło do dużego wzrostu liczby zgonów; dzień wcześniej było 233. Tak wiele osób nie zmarło od początku maja.

Bilans zgonów podczas epidemii wzrósł do 3 9412.

Wykonano w ciągu doby 182 tys. testów.

Koronawirusa wykryto dotychczas u 759 tys. mieszkańców Włoch, których ludność wynosi około 60 mln. Wyzdrowiały już 302 tys. Jednego dnia przybyło ponad 6 tys. wyleczonych.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 418 ty. osób.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi prawie 20 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2225 najciężej chorych, o 203 więcej niż dzień wcześniej, co oznacza duży dobowy wzrost.

W Lombardii zarejestrowano około 6800 kolejnych przypadków zakażeń, w Piemoncie ponad 3100.

W Wenecji Euganejskiej jest prawie 2300 nowych infekcji, w Lacjum 2200, a a w Emilii- Romanii około 2 tys.

We wtorek wieczorem oczekiwany jest następny dekret rządu z kolejnymi restrykcjami w ramach walki z szerzeniem się koronawirusa. Według pierwszych informacji w całym kraju ma zostać wprowadzona godzina policyjna.

Z Rzymu Sylwia Wysocka