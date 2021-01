Włochy: Dyrektor Galerii Uffizi zaprasza uczniów na wagary

"Jeśli już musicie iść na wagary, przyjdźcie do naszego muzeum" - z takim żartobliwym apelem zwrócił się do młodzieży dyrektor Galerii Uffizi we Florencji Eike Schmidt w czwartek, gdy została ona otwarta po 77 dniach przerwy z powodu drugiej fali pandemii.

W uroczystości ponownego otwarcia galerii bezcennych dzieł sztuki uczestniczyła włoska minister oświaty Lucia Azzolina.

Dyrektor Uffizi podkreślił, że szczególnie zaprasza młodzież do 18 lat, bo ma ona zagwarantowany bezpłatny wstęp.

"Tu można się bardzo dużo nauczyć" - powiedział Schmidt. Dodał, że bardzo kształcące są też wizyty w innych zabytkowych miejscach we Florencji, w tym w już otwartym Ogrodzie Boboli.

Toskania jako jeden z nielicznych regionów Włoch została ogłoszona żółtą strefą pandemiczną, w której panują najmniejsze obostrzenia. Można tam otwierać muzea.