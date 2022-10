Włochy: Dyrektor MAE: Europa stawi czoła zimie bez poważnych przerw w dostawach energii

Jeśli chodzi o energię "państwa europejskie stawią czoła zimie bez poważnych przerw w dostawach i blackoutu, bo magazyny gazu są zapełnione w około 90 proc" - oświadczył dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol na łamach włoskiego dziennika "La Repubblica" we wtorek.

"Przy braku znaczących, i w obecnym momencie nieprzewidywanych, przerw w dostawach, można będzie doczekać lutego czy marca, wykorzystując zapasy" - ocenił Birol.

"Moim podstawowym przesłaniem będzie to, że solidarność energetyczna między państwami europejskimi ma fundamentalne znaczenie" - stwierdził szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zapowiadając swoje spotkanie z ministrami z krajów UE. Podkreślił, że niezbędna jest "solidarna odpowiedź, w ramach której kraje UE pomagają sobie i wspierają się nawzajem", gdy zachodzi taka potrzeba.

Pochodzący z Turcji Fatih Birol powiedział także, że według prognoz Agencji w lutym 2023 roku zapełnienie magazynów gazu spadnie z 90 do 20-25 procent, dodając przy tym: "A zatem pytanie brzmi: co zrobi Europa w 2023 roku, by zapełnić je na nowo do poziomu 80-90 procent, by móc stawić czoła zimie 2023-2024?".

"Kiedy w latach 70. wybuchł kryzys naftowy, wiele rządów opracowało prawdziwie rewolucyjne strategie, od wydajności energetycznej samochodów po energię jądrową. Odpowiedź na dzisiejszy kryzys może być znacznie silniejsza" - ocenił dyrektor MAE. Jego zdaniem doprowadzi to "ku przyszłości z czystą i bezpieczną energią".

Z Rzymu Sylwia Wysocka

