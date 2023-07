Włochy: Dyrygent prowadził orkiestrę z opaską na oczach, protestował przeciwko umieszczeniu opery Pucciniego w klimacie rozruchów roku 1968

Z czarną opaską na oczach włoski dyrygent Alberto Veronesi poprowadził orkiestrę podczas wystawienia opery „Cyganeria” Giacomo Pucciniego w teatrze koło miasta Lukka w Toskanii. „Nie chcę patrzeć na te sceny”- krzyknął maestro, stojąc na podium. Tak zaprotestował przeciwko temu, że operę wystawiono w scenerii i klimacie protestów i rozruchów na zachodzie w Europy w 1968 roku.

Dziennik "La Stampa" podał w sobotę, że gest dyrygenta nie spodobał się niektórym widzom, którzy podczas spektaklu wznosili okrzyki: "bufon", "głupek". Niezrażony tym Veronesi dalej dyrygował po omacku.

"Moja opaska to wyraz niezgody na formę wystawienia opery, która jest zdradą uniwersalnych wartości Pucciniego" - oświadczył Veronesi po piątkowym spektaklu w miejscowości Torre del Lago Puccini podczas 69. edycji festiwalu dedykowanego kompozytorowi.

Wcześniej pojawiły się apele do dyrygenta, by zrezygnował z poprowadzenia orkiestry podczas kontrowersyjnego spektaklu, który wyreżyserował Francuz Christophe Gayral. Zdaniem przeciwników także scenografia Christophe'a Ouvrarda jest zaprzeczeniem "wizji i ducha" Pucciniego.

Veronesi podkreślił: "Nie aprobuję ani reżyserii, ani scenografii". Jego zdaniem "wypaczają" one operę.

"To nie jest kwestia polityki, ale chodzi o to, że przypisano Pucciniemu wartości, których on nie miał na myśli, wystawiając +Cyganerię+" - wyjaśnił dyrygent.

Dodał również, odnosząc się do koncepcji spektaklu: "Jego bohaterowie to nie są komunistyczni kontestatorzy. Ich siła tkwi w tym, że wyrażają uczucia, stan ducha i myśli nas wszystkich".

Dyrygent powiedział: jeśli przed następnym spektaklem 29 lipca "coś zmienią, zdejmę opaskę; w przeciwnym razie znów będę z nią dyrygować".

Fundacja Pucciniego, organizująca festiwal potępiła zachowanie dyrygenta i zapowiedziała, że podejmie wszelkie kroki w obronie publiczności i pracowników i nie dopuści do tego, by gest ten się powtórzył.

Z Rzymu Sylwia Wysocka