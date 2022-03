Włochy: Dywan z fiołków w kolorach ukraińskiej flagi na placu w Rzymie

Dywan z fiołków w kolorach flagi ukraińskiej, czyli niebieskim i żołtym udekorował trawnik na jednym z głównych placów w Rzymie, Piazza Risorgimento, w pobliżu murów Watykanu.To inicjatywa władz Wiecznego Miasta, które przyjmuje uchodźców z Ukrainy i niesie pomoc ludności tego kraju.

"Nowe kolory na placu to znak bliskości Rzymu i jego instytucji z kobietami, dziećmi, mężczyznami- ofiarami wojny, która od miesiąca pustoszy Ukrainę"- powiedziała mediom Sabrina Alfonsi z zarządu stolicy.

"Dodajemy głos naszego miasta do apelu o to, by zamilkła broń i by natychmiast zatrzymano masakry i zniszczenie"- zaznaczyła.

Przedstawiciele lokalnych władz podkreślają, że setki zasadzonych kwiatów są symbolem konkretnych gestów pomocy niesionej ukraińskim uchodźcom.