Włochy: Dziadkowie ratują budżety rodzinom, które z trudem wiążą koniec z końcem

We Włoszech dziadkowie ratują domowe budżety rodzinom, które z trudem wiążą koniec z końcem. Z takiej pomocy seniorów w dobie inflacji i wysokich rachunków za gaz i prąd korzysta 40 proc. rodzin - wynika z sondażu, przeprowadzonego w związku ze zjazdem największego krajowego stowarzyszenia zrzeszającego emerytów.

Prawie dwie trzecie Włochów, którzy korzystają z pomocy seniorów, przyznaje, że wnoszą oni decydujący wkład w rodzinny budżet. Ponad jedna piąta rodziców docenia zaś pomoc dziadków w opiece nad dziećmi, dzięki czemu mogą zaoszczędzić na szkolnej świetlicy i na opiekunkach.

"Obecność osób starszych w rodzinach ma fundamentalne znaczenie dla wielu obywateli" - podkreślono w analizie sondażu. Zaznacza się, że solidarność między pokoleniami jest zwycięskim wzorem dobrego wspólnego życia, a nie oznaką zacofania społecznego i kulturowego, jak niekiedy wcześniej uważano.

"Dziadkowie są siłą i dlatego kluczowe znaczenie ma zachowanie i krzewienie tej solidarności międzypokoleniowej" - stwierdziła minister do spraw rodziny Eugenia Roccella. "Trzeba zrozumieć - dodała - że tak zwany trzeci wiek to nie czas na to, by się zamknąć w domu, ale by poszerzyć swoje zdolności i pasje".

"Pomoc ze strony seniorów ma taką wartość, jak ustawa budżetowa" - ocenił przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, arcybiskup Vincenzo Paglia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka