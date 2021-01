Włochy: Dzienna liczba szczepień przeciw Covid-19 zmniejszyła się z ok. 80 tys. do 28 tys.

Z powodu redukcji dostaw szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer dzienna liczba osób, które ją otrzymują we Włoszech spadła ze średnio 80 tysięcy do 28 tysięcy - poinformował w czwartek komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri. Większość zapasów potrzeba na drugą dawkę.

Podczas konferencji prasowej nadzwyczajny rządowy komisarz przypomniał, że dobowa liczba podanych szczepionek sięgała nawet 92 tysięcy.

Opóźnienia "znacznie zahamowały kampanię szczepień" - przyznał Arcuri, odpowiedzialny za jej przebieg. Podkreślił, że szczepionek zaczęło brakować w szczególnym momencie, gdy trwa podawanie drugiej dawki. Na nią przeznaczona zostanie większość zapasów.

W wyniku tego, jak wyjaśnił komisarz, zmniejsza się liczba osób otrzymujących pierwszą dawkę.

Wcześniej w związku z opóźnieniami w dostawach i ich redukcją urząd komisarza poinformował, że Włochy rozważają możliwość wystąpienia na drogę sądową przeciw Pfizerowi.

Do tej pory zaszczepiono w kraju ponad 1,2 mln osób; 11,4 tys. otrzymało już dwie dawki.