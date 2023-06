Włochy: Dziesiątki tysięcy wolnych miejsc pracy w gastronomii i turystyce przed szczytem sezonu

Właściciel jednego z najsłynniejszych lokali we Włoszech- "Harry's Bar" w Wenecji, odwiedzanego przez turystów z całego świata i znane osobistości bezskutecznie szuka pracowników. Ma oferty pracy dla kelnerów, cukierników i kierowcy posiadającego również przydatne w tym mieście uprawnienia do prowadzenia motorówki. W gastronomii i branży turystycznej w całym kraju wolne są dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

91-letni restaurator z Wenecji Arrigo Cipriani w wypowiedzi dla włoskich mediów nie krył zdziwienia tym, że nie może znaleźć personelu.

"Włochy są Republiką opartą na wakacjach"- tak ironicznie sparafrazował 1 artykuł Konstytucji kraju, brzmiący: "Włochy są Republiką demokratyczną opartą na pracy".

Właściciel lokalu po tym, gdy nie otrzymał odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, zamieszczone w mediach społecznościowych, wyjaśnił na łamach dziennika "Il Messaggero": "Dajemy sobie radę, ale pracowalibyśmy lepiej z pięcioma-sześcioma osobami więcej".

Media zauważają, że przykład ten dobrze obrazuje sytuację, jaka przed szczytem sezonu letniego, zapowiedzianego jako rekordowy, panuje we włoskiej gastronomii i całym sektorze turystycznym. Brakuje personelu w restauracjach, barach i hotelach, ale także ratowników na plażach.

Podczas pandemii i lockdownu wiele osób zmieniło pracę i nie zamierza powrócić do poprzedniego zajęcia. Dlatego w okresie masowego napływu turystów coraz trudniej znaleźć personel, zwłaszcza w popularnych miejscowościach wakacyjnych.

Poza tym, jak zauważył Arrigo Cipriani, młodzi ludzie często odrzucają oferty pracy latem, bo sami wolą wypoczywać i nie chcą pracować w weekendy.

Konstatacja ta może wydawać się zaskakująca gdy weźmie się pod uwagę obecną sytuację gospodarczą Włoch i wciąż wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi. Ale sytuacja ta potwierdza też, że ich mentalność i podejście do pracy są inne niż starszych pokoleń - podkreśla się w komentarzach.

Ekonomiczny dziennik "Il Sole-24 Ore" odnotował, że podczas gdy liczba turystów przekroczy w tym roku wyraźnie nawet poziom sprzed pandemii, to nadal brakuje co najmniej 50 tysięcy pracowników sezonowych. Według przedstawionych danych miesięczna pensja kelnera to co najmniej około 1500 euro miesięcznie, a kucharza czy baristy ponad 1700 euro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka