Włochy: Eksperci: 10 ognisk zakażeń koronawirusem

We Włoszech jest 10 ognisk zakażeń koronawirusem - poinformowała w piątek naukowa fundacja Gimbe z Bolonii. Te niewielkie ogniska znajdują się zarówno na północy, jak i na południu kraju, co - jak się podkreśla - dowodzi, że kryzys, mimo poprawy sytuacji, wciąż nie minął.

Na liście przedstawionej przez fundację wspierającą badania naukowe m.in. w dziedzinie medycyny wymienione zostało miasto Mondragone w Kampanii na południu Włoch, gdzie stwierdzono około 50 zakażeń na terenie opustoszałych domów, zajmowanych przez robotników sezonowych głównie z Bułgarii.

Miejscowe władze otoczyły ten obszar kordonem bezpieczeństwa i ogłosiły go czerwoną strefą. Dochodzi tam do napięć i protestów ze strony odizolowanych ludzi, którzy domagają się możliwości opuszczenia osiedla i pójścia do pracy. Po drugiej stronie są mieszkańcy okolicy, którzy chcą zaostrzenia kontroli i bardziej rygorystycznych kroków. Zapowiedziano wysłanie tam wojska.

W Bolonii ogniskiem koronawirusa jest firma kurierska; zakażonych zostało 64 jej pracowników oraz członków ich rodzin.

W Rzymie wirus szerzył się w ostatnich dniach w ośrodku rehabilitacyjnym. W placówce tej stwierdzono ponad 100 przypadków i pięć zgonów.

Niewielkie ognisko jest też w rejonie miasta Reggio Calabria na południu kraju, gdzie wykryto osiem zakażeń.

W Montecchio koło Reggio Emilia zakażonych jest siedem osób z dwóch rodzin. W Bolzano na północy jedenastu członków jednej rodziny ma koronawirusa.

W Como w Lombardii w ośrodku pomocy społecznej dla bezdomnych jest siedmiu zakażonych. Kwarantanną objęto ponad 40 podopiecznych.

Wśród ognisk koronawirusa wymieniono też obszar prowincji Prato i Pistoia w Toskanii, gdzie jest 19 zakażonych, a także dom pomocy dla osób starszych w Alessandrii - 13 chorych.

Na liście jest też statek-kwarantanna dla uratowanych na morzu migrantów, który stoi w Porto Empedocle na Sycylii. Potwierdzono tam 28 zakażeń wśród rozbitków, zabranych na pokład jednostki należącej do organizacji pozarządowej Sea Watch.

