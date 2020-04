Włochy: Eksperci: całkowite otwarcie kraju to ponad 150 tys. osób na intensywnej terapii

Całkowite otwarcie Włoch doprowadziłoby do tego, że na oddziałach intensywnej terapii znalazłoby się ponad 150 tysięcy osób ciężko chorych na Covid-19. Takie ostrzeżenie zostało zawarte w ogłoszonym we wtorek raporcie komitetu naukowego doradzającego rządowi.

To ten dokument, jak podkreślają włoskie media, przekonał premiera Giuseppe Contego do jedynie częściowego złagodzenia ograniczeń i restrykcji w drugiej fazie walki z epidemią począwszy od 4 maja.

Rząd zdecydował w niedzielę o otwarciu parków, umożliwieniu aktywności fizycznej nie tylko koło samego domu, zgodził się na wizyty u rodzin i na organizację pogrzebów w wąskim gronie osób. Odmrożona też zostanie część gospodarki i biznesu.

Utrzymany został zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionego powodu oraz podróży poza swój region. Szkoły pozostaną zamknięte do września; egzaminy maturalne i gimnazjalne odbędą się w czerwcu.

W raporcie naukowcy i doradcy rządu ostrzegli, że otwarcie szkół na tym etapie epidemii doprowadziłoby do jej eskalacji i do wyczerpania miejsc na oddziałach intensywnej terapii dostępnych w całym kraju. Ponadto w opracowanych tabelach eksperci wskazali, że otwarcie wszystkich gałęzi aktywności biznesowej i gospodarki oraz gastronomii mogłoby sprawić, że już w czerwcu potrzebnych byłoby 151 tysięcy miejsc na intensywnej terapii, a do końca roku liczba pacjentów na nich wzrosłaby do 430 tysięcy.

We wtorek premier Conte powiedział podczas wizyty w Lombardii, że obecnie nie jest możliwe większe otwarcie kraju ponad to, co zapowiedziano na drugą fazę walki z epidemią począwszy od 4 maja.

"Zrobiliśmy kilka małych kroków naprzód, ale nie możemy zrobić więcej" - dodał Conte.

W Lodi, w rejonie którego było jedno z pierwszych miejsc zachorowań w lutym, premier ostrzegł: "Ryzyko ponownych zakażeń i nowej eksplozji ognisk jest bardzo konkretne i to z tego powodu wprowadzamy łagodzenie kroków z ostrożnością".

Z Rzymu Sylwia Wysocka