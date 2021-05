Włochy: Ekspert: 19 nastolatków zmarło w wyniku zakażenia koronawirusem

19 nastolatków zmarło we Włoszech w wyniku zakażenia koronawirusem - poinformował we wtorek koordynator komitetu doradców rządu profesor Franco Locatelli. Długotrwałe skutki pandemii porównał do konsekwencji wojny.

W wystąpieniu w senackiej komisji zdrowia Locatelli podkreślił, że wśród najmłodszych ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 jest bardzo ograniczone. Wyjaśnił, że zmarłe osoby w wieku poniżej 18 lat miały w większości przypadków chorobę współistniejącą.

"Młodzi ludzie są jednak narażeni na stres w konsekwencji kroków podjętych w ramach walki z pandemią" - oświadczył Locatelli, profesor pediatrii.

"To pokolenie ma za sobą drogę, która nieco przypomina tak dramatyczne wydarzenia, jak wojna. Nie ma ewidentnego wpływu takiego zjawiska, jak zniszczenia wojenne, ale panuje przeświadczenie o przerwaniu normalnej drogi, którą trzeba przywrócić" - stwierdził włoski ekspert.

Wśród konsekwencji długiego zdalnego nauczania wymienił problemy ze wzrokiem oraz ryzyko otyłości w wyniku stresu i zaburzeń odżywiania.

Ponadto Franco Locatelli zwrócił uwagę na notowane w kraju zjawisko prób samobójczych i samookaleczania się wśród młodzieży.

Jego zdaniem konieczne jest prowadzenie analiz wpływu zdalnego nauczania i restrykcji pandemicznych na zdrowie psychiczne i takie zaburzenia, jak stres, niepokój, depresja, kłopoty ze snem i samoizolacja.

Koordynator komitetu doradców mówił też o potrzebie uruchomienia szczepień uczniów, gdy tylko preparaty dla nich zostaną zaaprobowane przez Agencję Leków.

Z Rzymu Sylwia Wysocka