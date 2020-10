Włochy: Ekspert: nie ma powodów do tego, by wprowadzić całkowity lockdown

We Włoszech nie ma powodów do tego, by wprowadzić ponownie całkowity lockdown - zapewnił szef krajowej Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli. Tak odniósł się w niedzielę do notowanego w ostatnich tygodniach wyraźnego wzrostu liczby zakażeń.

"Chcę racjonalnie zapewnić: w najmniejszym stopniu nie ma warunków do tego, by snuć hipotezy o całkowitym lockdownie" - powiedział profesor Locatelli w wywiadzie dla dziennika "L'Eco di Bergamo", wydawanego w Lombardii.

"Teraz kraj jest przygotowany z bardzo wielu punktów widzenia, co spotyka się z poparciem, żeby nie powiedzieć - podziwem ze strony innych państw europejskich, dla których jesteśmy wzorem" - dodał włoski ekspert.

"W fazie, w której jesteśmy, należy rozważyć wszystkie kroki mające ograniczony wpływ na codziennie życie. Właśnie takie rozporządzenia trzeba poważnie przemyśleć" - ocenił Locatelli.

Pochwalił decyzje tych regionów, które wprowadziły obowiązek noszenia maseczek także na otwartej przestrzeni. To stołeczne Lacjum i Basilicata.

W ostatnich dniach we Włoszech notuje się od 2500 do ponad 2800 nowych zakażeń. To najwyższy dobowy wzrost od końca kwietnia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka