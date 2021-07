Włochy: Ekspert: ok. 22 proc. zakażeń spowodowanych przez wariant Delta

We Włoszech zakażenia wariantem koronawirusa Delta stanowią ponad 22 proc. wszystkich przypadków; za kilka tygodni może on zastąpić dominującą obecnie angielską odmianę Alfa - powiedział ekspert z komitetu doradców rządu Fabio Ciciliano.

W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera", opublikowanym w niedzielę, specjalista w dziedzinie medycyny katastrof zauważył, że w Wielkiej Brytanii 99 proc. infekcji jest spowodowanych przez Deltę, a ich liczba stale rośnie.

Ciciliano dodał, że w przypadku Włoch pozytywnym aspektem jest to, że dzięki podejmowanym działaniom w celu ograniczenia krążenia wirusa i masowej kampanii szczepień jego szerzenie się jest "bardzo niskie". To około 10 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców - podkreślił ekspert, podając dane z tygodniowego monitoringu.

Zapytany o to, jakich błędów należy unikać, odparł, że do refleksji powinny skłonić doświadczenia z zeszłego lata, po którym doszło do wysokiego wzrostu liczby zakażeń. "Każdy z nas musi być odpowiedzialny i rygorystycznie przestrzegać zasad, które stały się już mantrą: maseczki, częsta higiena rąk, dystans" - wskazał rozmówca włoskiej gazety.

Najnowsze, przekazane w sobotę dane na temat przebiegu epidemii we Włoszech to 22 zgony w związku z Covid-19 w ciągu doby i 932 nowe przypadki zakażeń. Tylko 0,4 proc. testów dało wynik pozytywny.