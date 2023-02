Włochy: Ekspert: trzeba zmienić normy budownictwa antysejsmicznego

We Włoszech należy zmienić normy budownictwa antysejsmicznego tak, by ratować zarówno życie ludzkie, jak i budynki - powiedział w środę agencji ANSA prezes Instytutu Geofizyki i Wulkanologii w Rzymie Carlo Doglioni. Jego zdaniem jest to niezbędne w kraju, gdzie dochodzi do niszczycielskich trzęsień ziemi.

Zdaniem eksperta celem powinna być obecnie budowa domów odpornych na silne wstrząsy.

"W Turcji i Syrii widzieliśmy znów budynki, które rozpadały się jak zamki z piasku. Te obrazy powtarzają się jak lekcja znana wszystkim, ale zbyt łatwo zapominana" - stwierdził Doglioni.

Przypomniał, że pierwszym celem obowiązkowych norm budownictwa we Włoszech jest ochrona życia ludzi. Jak zaznaczył, trzeba też myśleć o ochronie budynków.

Według rozmówcy Ansy to nowe kryterium budownictwa antysejsmicznego jest konieczne we Włoszech, gdzie w każdym stuleciu dochodzi do 20 niszczycielskich trzęsień ziemi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka