Włochy: Ekspert: w najbliższych dniach mniejsze upały i większy spokój w pogodzie

Przez następne 10 dni we Włoszech upały nie będą tak dotkliwe, jak w minionych tygodniach i nie należy spodziewać się takich anomalii, jak notowane ostatnio temperatury sięgające 48 stopni - taką prognozę przedstawił w środę Bernardo Gozzini z Komitetu Badań Naukowych. Według eksperta temperatury będą oscylować między 34 a 35 stopniami; tylko na Sardynii może być do 38 stopni.

Z prognoz meteorologa, przytoczonych przez agencję Ansa, wynika, że jest nadzieja na przerwę w upałach we Włoszech, nękanych od kilku tygodni uderzeniami kolejnych antycyklonów afrykańskich. Ten obecny osłabnie pod wpływem mas zimniejszego powietrza znad Atlantyku.

"Nareszcie także temperatury w nocy spadną poniżej 20 stopni i można będzie zacząć odpoczywać" - dodał Gozzini. Jak zaznaczył, następne dni będą spokojne, bez gwałtownych zjawisk pogodowych.

W ostatnich dniach Włochy zostały przecięte na pół pod względem pogody; na północy doszło do nawałnic i gradobicia, a w centrum i na południu panowały rekordowe upały.

Odnosząc się do tych anomalii minister ds. obrony cywilnej Nello Musumeci powiedział w stacji telewizyjnej Rete 4, że ostatnie dni pokazały, iż we Włoszech ma miejsce tropikalizacja klimatu. "W obliczu gigantycznego gradobicia, nawałnic, tornad, 47 stopni jak można to zanegować?" - zapytał.

Zauważył też: "Mamy pełny obraz tego, że te oba oblicza Italii to dwie strony tego samego medalu, który nazywa się tropikalizacja".

Z Rzymu Sylwia Wysocka