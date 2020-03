Włochy: Ekspert: zostawiać buty i okrycia wierzchnie przed domem

Zostawiać buty i okrycia wierzchnie przed domem, by uniknąć ryzyka wniesienia koronawirusa - taką radę dał Włochom we wtorek członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca Ministerstwa Zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi.

W wywiadzie telewizyjnym podkreślił, że wirus może utrzymywać się także na butach.

"Pozostawianie ich oraz okryć poza domem, to dobra norma higieniczna"- zaznaczył włoski ekspert.

Ricciardi przypomniał, że są naukowe dowody na to, że koronawirus pozostaje na różnych powierzchniach i że ich dotknięcie może wywołać zakażenie.

Dlatego, dodał, "bardzo ważna jest też praktyka dezynfekcji ulic i innych powierzchni".

Z Rzymu Sylwia Wysocka