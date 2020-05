Włochy: Epidemia: 50 kolejnych zgonów, ale to niepełny bilans

We Włoszech w ciągu doby zanotowano śmierć 50 osób zakażonych koronawirusem - podała w niedzielę Obrona Cywilna. Oficjalnie bilans zmarłych wzrósł do 32 785. Jest on jednak niepełny, bo nie zawiera danych z Lombardii. W kraju jest ponad 530 nowych zakażeń.

Jak wyjaśniła Obrona Cywilna w biuletynie, władze Lombardii - regionu, epicentrum epidemii w Italii, nie przesłały informacji o liczbie zmarłych. Przyczyny nie zostały podane.

Zakażonych jest teraz 56 tys. osób; o o. 1 100 mniej niż w sobotę.

Dotąd od końca lutego potwierdzono w całym kraju 229,8 tys. przypadków wirusa.

Stale rośnie liczba wyleczonych; od soboty zwiększyła się o ponad 1 600 i przekroczyła 140 tysięcy.

W regionie Marche w środkowej części kraju odnotowano w ostatnim tygodniu wyraźny spadek wieku osób zakażonych. 75 proc. z nich ma poniżej 35 lat. Władze regionalne wyjaśniły, że osoby te przebywają w izolacji domowej ze względu na lekki przebieg infekcji.

