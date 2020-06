Włochy: Epidemia: 79 kolejnych zgonów i 283 nowe zakażenia

Kolejnych 79 zgonów i 283 nowe zakażenia - to najnowsze dane na temat przebiegu epidemii koronawirusa we Włoszech, przedstawione we wtorek przez Obrone Cywilną. Bilans zmarłych przekroczył 34 tysiące.

Obrona Cywilna wyjaśniła, że liczba 79 nowych zgonów zawiera także 32 zanotowane wcześniej w regionie Abruzja, gdzie skorygowano dane. To zaś oznacza, że od poniedziałku zmarło 47 osób zakażonych koronawirusem, czyli znacznie mniej niż w minionych tygodniach i miesiącach.

W całym kraju zakażonych jest obecnie ponad 32 tys. osób, o około 1800 mniej niż poprzedniego dnia. 85 proc. chorych jest w domowej izolacji z lekkimi objawami lub bez nich.

Potwierdzono dotychczas 235,5 tys. przypadków zakażeń. Wyleczonych jest już 168,6 tys. osób. Ich liczba od poniedziałku wzrosła o około 2 tysięcy.

Hospitalizowanych jest mniej niż 5 tys. chorych na Covid-19.

W Lombardii zanotowano 15 kolejnych zgonów i 192 kolejne przypadki koronawirusa. Na oddziałach intensywnej terapii w tym regionie pozostało mniej niż 100 najciężej chorych.

W stołecznym regionie Lacjum o 14 do 55 wzrosła liczba zakażonych w ośrodku opieki medycznej i rehabilitacji San Raffaele-Pisana w Rzymie. W tym ognisku zakażeń zmarła pierwsza osoba.

Z Rzymu Sylwia Wysocka