Włochy: Epidemia koronawirusa - najniższa liczba zgonów od marca: 78 jednego dnia

We Wloszech ostatniej doby zmarło 78 osób zakażonych koronawirusem, co jest najniższą liczbą zgonów od 2 marca. Stwierdzono prawie 400 nowych przypadków infekcji - podała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32955.

Obecnie liczba chorych, zakażonych wirusem, wynosi ponad 52 tys. i spadła w ciągu dnia o około 2300. 44,5 tys. osób przebywa w domowej izolacji.

Od początku epidemii w lutym potwierdzono 230,5 tys. nowych zakażeń.

Wyleczonych jest już 144 tys. osób, o około 2600 więcej niż poprzedniego dnia.

Na oddziałach intensywnej terapii w całym kraju jest 521 najciężej chorych.

Poprawia się sytuacja w Lombardii. Odnotowano tam w ciągu doby 22 zgony i 159 nowych zakażeń. Wskaźnik ich wzrostu spadł od poniedziałku z 2,6 proc. do 1,7 proc.

Wtorek jest kolejnym dniem na Sardynii bez stwierdzenia nowych zakażeń. Nie wykryto ich także w Basilicacie, Molise i Kalabrii oraz w autonomicznej prowincji Bolzano.

Z Rzymu Sylwia Wysocka