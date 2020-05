Włochy: Epidemia koronawirusa - zmarło 195 następnych osób, bilans zgonów wzrósł do 31106

Śmierć następnych 195 osób zakażonych koronawirusem we Włoszech, wzrost liczby zmarłych do 31106 - to dane z ogłoszonego w środę komunikatu Obrony Cywilnej na temat przebiegu epidemii. Stale notuje się poprawę sytuacji.

Liczba obecnie zakażonych spadła o 2800 - do 78,4 tysięcy.

Dotychczas potwierdzono w całym kraju 222 tys. przypadków zakażeń. Zanotowano dzienny wzrost o 888.

Z każdym dniem znacznie rośnie liczba wyleczonych - jest ich już 112 tys., o 3,5 tys. więcej niż we wtorek.

Obrona Cywilna podkreśliła, że liczba tych, którzy wrócili do zdrowia, stanowi ponad 50 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków infekcji.

W Lombardii, czyli epicentrum epidemii w Italii, zanotowano ostatniej doby 69 zgonów i prawie 400 nowych zakażeń.

W stołecznym regionie Lacjum zmarło od wtorku 11 osób. Jest 38 nowych zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka