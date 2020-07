Włochy: Epidemia koronawirusa: zmarło 30 osób, 138 nowych zakażeń

30 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19 , stwierdzono 138 nowych zakażeń koronawirusem - to najnowsze dane na temat epidemii, ogłoszone we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia. Łączna liczba zgonów wzrosła do 34899.

Odnotowano wzrost liczby zgonów; w poprzednich dniach rejestrowano po 7-8 na dobę.

Spada natomiast krzywa epidemiczna. Liczba nowych zakażeń jest o 70 mniejsza niż w poniedziałek, gdy potwierdzono ich 208. W Lombardii wykryto 53 nowe infekcje, czyli dwa razy mniej, niż dzień wcześniej.

Do tej pory we Włoszech zakażonych koronawirusem zostało prawie 242 tys. osób; wyleczonych jest już 192,8 tys.

Według oficjalnych danych w tej chwili koronawirusa ma ponad 14 tys. osób. W ciągu doby liczba ta spadła o ponad 460.

W szpitalach przebywa 940 chorych na Covid-19.

Z Rzymu Sylwia Wysocka