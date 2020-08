Włochy: Epidemia koronawirusa - zmarło 5 osób, potwierdzono 295 nowych zakażeń

5 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Stwierdzono 295 nowych zakażeń, co oznacza spadek w porównaniu z piątkiem, gdy było ich 379. Bilans zmarłych wzrósł do 35146.

Liczba wyleczonych przekroczyła 200 tys. Ich dobowy wzrost wyniósł 255.

Od początku epidemii w kraju zarejestrowano 247,8 tys. przypadków. Obecnie zainfekowanych koronawirusem jest około 12 tys. osób.

W najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii zarejestrowano jeden zgon i 55 nowych zakażeń, co stanowi wyraźny spadek.

Jedynymi regionami Włoch bez nowych przypadków są Dolina Aosty i Trydent na północy oraz Basilicata na południu.

W znajdującej się na terytorium Włoch Republice San Marino poinformowano, że nie ma tam już żadnego aktywnego przypadku zakażenia koronawirusem. W poprzednich miesiącach zanotowano w tej enklawie 42 zgony i prawie 700 infekcji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka