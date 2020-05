Włochy: Epidemia koronawirusa: zmarły 92 osoby, 300 nowych zakażeń

We Włoszech ostatniej doby zmarły 92 osoby zakażone koronawirusem, zanotowano 300 nowych przypadków infekcji - to dane z poniedziałkowego biuletynu Obrony Cywilnej, wskazujące na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32877.

W porównaniu z niedzielą liczba zmarłych jest większa o 42.

W Lombardii minionej doby zmarły 34 osoby. Dzień wcześniej władze regionu informowały o tym, że nie otrzymały żadnych sygnałów o zgonach osób zakażonych.

W regionie tym stwierdzono 148 nowych zakażeń, czyli połowę wszystkich.

Obecnie w całym kraju choruje 55 tys. osób. Ich liczba spadła o dalszych 1300.

Dotąd potwierdzono 230 tys. przypadków zakażenia koronawirusem.

Wyleczonych jest już 141 tys. osób; o 1,5 tys. więcej niż dzień wcześniej.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 541 najciężej chorych na Covid-19.

Z Rzymu Sylwia Wysocka