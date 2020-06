Włochy: Epidemia: zmarły 34 osoby, 210 nowych zakażeń

34 osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby we Włoszech, wykryto 210 kolejnych zakażeń, czyli mniej niż ostatnio. Obrona Cywilna podała we wtorek, że liczba zgonów od początku epidemii w lutym wzrosła do 34 405.

Obecnie zakażonych koronawirusem jest 24,5 tys. osób, ich liczba spadła od poniedziałku o ponad 1 300. 86 proc. chorych przebywa w domu.

Dotąd potwierdzono 237,5 tys. przypadków zakażeń w kraju.

Wyleczonych jest już 178 tys. osób. W ciągu jednego dnia przybyło ich 1,5 tys.

Obrona Cywilna podkreśliła, że na oddziałach intensywnej terapii przebywa mniej niż 200 najciężej chorych na Covid-19.

Z danych ogłoszonych we wtorek przez krajowy Instytut Zdrowia wynika, że prawie połowę wszystkich zgonów podczas epidemii, czyli ponad 16 tys. zanotowano w Lombardii. Na drugi najbardziej dotknięty przez epidemię region, czyli Emilię-Romanię, przypada jedna czwarta zgonów. Na dalszych miejscach pod względem liczby zmarłych są Piemont, Wenecja Euganejska, Liguria i Toskania.

Tylko w czterech regionach zarejestrowano po mniej niż sto zgonów. To Kalabria, Umbria, Basilicata i Molise.

Średnia wieku zmarłych we Włoszech na Covid-19 to 80 lat. Kobiety stanowią 41 proc. zmarłych.

Obliczono też, że od pojawienia się symptomów zakażenia do śmierci mijało średnio 11 dni.

Z Rzymu Sylwia Wysocka