Włochy: Epidemia: zmarły następne 23 osoby, 142 nowe zakażenia

23 osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby we Włoszech - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 142 nowe zakażenia. Liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 34 767.

43 proc. nowych zakażeń stwierdzono w Lombardii, najbardziej dotkniętej przez epidemię.

Dotąd potwierdzono 240 578 przypadków zakażeń w kraju.

Nowych infekcji nie wykryto w siedmiu regionach: Marche, Trydencie- Górnej Adydze, Apulii, Friuli- Wenecji Julijskiej, Abruzji, Basilicacie i Molise.

Łączna liczba wyleczonych przekroczyła 190 tys.; w ciągu jednego dnia wzrosła o tysiąc.

Obecnie zakażonych jest 15,5 tys. osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka