Włochy: Epidemia: zmarły następne 53 osoby, znów wzrost zakażeń, jest ich 379

53 osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby we Włoszech - poinformowała w czwartek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych od lutego wzrósł do 34 167. Stwierdzono następnych 379 przypadków zakażeń, co oznacza wzrost w porównaniu z dniami poprzednimi.

W środę informowano o 202 nowych zakażeniach.

Dwie trzecie wykrytych dzień później stwierdzono w Lombardii.

Liczba obecnie zakażonych w całym kraju spadła do 30 tysięcy. W ciągu dnia zmniejszyła się o około tysiąc.

Od początku epidemii potwierdzono ponad 236 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem.

Wyleczonych jest już 171 tysięcy osób, o prawie 1400 więcej niż poprzedniego dnia.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 236 najciężej chorych na Covid-19.

W Lombardii zmarło 25 kolejnych osób. Są też 252 nowe przypadki infekcji.

Poprawiła się sytuacja w Emilii-Romanii, poważnie dotkniętej przez epidemię. Nie ma tam żadnego nowego zgonu, co tamtejsze władze uznały w oświadczeniu za "znak nadziei".

Eksperci zwracają uwagę na to, że we Włoszech rośnie liczba bezobjawowych zakażeń wirusem. Przykładem jest Piemont, gdzie taki przebieg mają niemal wszystkie nowe wykryte w testach przypadki.

