Włochy: Episkopat: wznowienie procesji religijnych w reżimie sanitarnym

Episkopat Włoch ogłosił w piątek, że możliwe jest wznowienie procesji religijnych pod warunkiem, że ich uczestnicy będą nosić maseczki. Pierwsze procesje odbędą się w związku z obchodzoną w niedzielę w kraju uroczystością Bożego Ciała.

W wydanej nocie konferencja włoskiego Episkopatu opublikowała stanowisko komitetu naukowego doradzającego rządowi w sprawie walki z epidemią koronawirusa. Eksperci zalecili zachowanie dystansu społecznego i użycie maseczek, przestrzeganie niezbędnych zasad sanitarnych oraz unikanie skupisk wiernych.

Komitet podkreślił, że jest to niezbędne z powodu istnienia ryzyka zakażeń podczas procesji. Dlatego, jak podkreślono w komunikacie Episkopatu, odpowiedzialność za wprowadzenie reguł bezpieczeństwa spoczywa na władzach sanitarnych, cywilnych i religijnych.

Również w piątek poinformowano w Rzymie, że w sierpniu wznowione zostaną pielgrzymki, organizowane przez biuro diecezji Wiecznego Miasta. Pierwsze grupy pielgrzymkowe udadzą się do Lourdes we Francji, Fatimy w Portugalii i do Ziemi Świętej.