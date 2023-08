Włochy: Etruski cmentarz ukryty w lesie w Umbrii - nieznany skarb archeologii

We włoskiej Umbrii z dala od wszelkich popularnych tras turystycznych, na terenie leśnym, do którego można dotrzeć samochodem terenowym lub po długiej wędrówce znajduje się cmentarz etruski. 28 miejsc pochówku wydrążono tam w skale. To jedno z najmniej znanych miejsc związanych z historią Etrusków.

Ta niezwykła etruska nekropolia z drugiej połowy VI wieku przed naszą erą zlokalizowana jest w miejscowości Castel Viscardo, niedaleko Orvieto. Odkryta została w 1986 roku. Większość grobowców w chwili odnalezienia była już wcześniej rozkradziona podczas nielegalnych poszukiwań. Dwa pozostały nietknięte; znaleziono w nich malowaną ceramikę, przedmioty z metalu, w tym lusterko z dekoracjami i biżuterię. Wszystkie te artefakty przechowywane są obecnie w muzeum w Castel Viscardo.

Nekropolia to "fascynujące miejsce o ogromnym znaczeniu archeologicznym" - podkreślił burmistrz Daniele Longaroni w wywiadzie dla agencji Ansa.

Zaznaczył, że grobowce są dzięki wykonanym pracom konserwacyjnym w dobrym stanie. Jak przyznał burmistrz, problemem pozostaje zaś to, że nekropolia znajduje się na trudno dostępnym terenie. Planowane jest utworzenie szlaku, który do niej doprowadzi.

